В Токио впервые госпитализирован член иностранной делегации

Член олимпийской сборной Нигерии был госпитализирован в Токио с коронавирусом, информирует телеканал Asahi TV.

Как отмечается, этому человеку за 60 лет, тест показал положительный результат сразу по прилете в аэропорт Нарита. Это первый случай госпитализации члена иностранной делегации из аэропорта.

Человека решили отправить в больницу из-за возраста и хронических заболеваний, однако сама болезнь проходит в легкой форме.

Напомним, что уже несколько спортсменов (из Израиля, Уганды и Сербии), прибывших в Японию, заразились коронавирусом.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.