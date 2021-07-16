Матыцин оценил эмоциональную готовность российских спортсменов к Олимпиаде в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность в том, что российские спортсмены эмоционально готовы к Олимпиаде в Токио (Япония).

«Верим, что эмоционально они готовы. Прогнозы давать сложно, потому что очень непредсказуемый сезон: не было фактически регулярного международного календаря, все сборные готовились в разных условиях, очень жесткий регламент, связанный с ковид-ограничениями в Токио. Но настроение, позитивный настрой, который я видел, энергетика команд дают надежду, что подготовлены спортсмены хорошо, рвутся в бой, гордятся, что представляют великую страну. Будем надеяться только на победу», — цитирует ТАСС Матыцина.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.