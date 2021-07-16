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Матыцин оценил эмоциональную готовность российских спортсменов к Олимпиаде в Токио

09:47
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность в том, что российские спортсмены эмоционально готовы к Олимпиаде в Токио (Япония).

«Верим, что эмоционально они готовы. Прогнозы давать сложно, потому что очень непредсказуемый сезон: не было фактически регулярного международного календаря, все сборные готовились в разных условиях, очень жесткий регламент, связанный с ковид-ограничениями в Токио. Но настроение, позитивный настрой, который я видел, энергетика команд дают надежду, что подготовлены спортсмены хорошо, рвутся в бой, гордятся, что представляют великую страну. Будем надеяться только на победу», — цитирует ТАСС Матыцина.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11916489

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Иван Торопцев все материалы автора

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