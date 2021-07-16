Глава МОК заявил о недопустимости политических демонстраций на олимпийских церемониях

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением о политических протестах в ходе церемоний награждения на Олимпиаде-2020.

«Пьедестал и церемония награждения медалями созданы не для политических демонстраций. Они созданы для того, чтобы почтить спортсменов и тех, кто завоевал медали за спортивные достижения, а не за их личные взгляды», — приводит слова Баха Financial Times.

Олимпийские игры запланированы на 23 июля — 8 августа. 10 июля стало известно, что только 26 соревнований будут проходить со зрителями, а остальные 724 спортивных мероприятия нельзя будет посмотреть вживую.