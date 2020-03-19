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В Греции без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня

15:23
Церемония передачи олимпийского огня.
Церемония передачи олимпийского огня.
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В Афинах (Греция) состоялась церемония передачи олимпийского огня организаторам летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония). Из-за мер безопасности, связанных с распространением коронавируса она прошла без зрителей.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса Игры в Токио могут быть отменены. При этом в МОК ранее заявили о намерении провести их в назначенное время. Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 147 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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