В Греции без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня

В Афинах (Греция) состоялась церемония передачи олимпийского огня организаторам летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония). Из-за мер безопасности, связанных с распространением коронавируса она прошла без зрителей.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса Игры в Токио могут быть отменены. При этом в МОК ранее заявили о намерении провести их в назначенное время. Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 147 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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