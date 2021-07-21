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Томас Бах заявил, что спортсмены имеют право преклонять колено на Олимпиаде

15:12
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что участники Олимпиады в Токио имеют право преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

«Это дозволено и не нарушает Правило 50, об этом отдельно говорилось в нормативных документах», — приводит слова Баха ТАСС.

21 июля футболистки женских сборных Великобритании и Чили встали на колено перед матчем футбольного олимпийского турнира. Они стали первыми спортсменами в истории Олимпиады, которые сделали это. Позже их примеру последовали команды США и Швеции.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11951493

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