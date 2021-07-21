Церемония открытия Олимпиады: время начала и где смотреть прямую трансляцию

23 июля в Токио (Япония) на Национальном стадионе пройдет церемония открытия летней Олимпиады-2020. Она начнется в 14.00 по московскому времени. Открытие можно будет посмотреть в прямом эфире Первого канала.

Повтор церемонии открытия покажут в 21.30 (мск).

Мероприятие пройдет при пустых трибунах. Телезрители при этом увидят знаменосцев, фейерверки и остальную программу церемонии открытия. Первой на арену выйдет сборная Греции, а последней — Япония. Затем атлеты, тренеры и официальные лица примут присягу, и Игры будут считаться открытыми.

Знаменосцами олимпийской команды России станут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и завершится 8 августа. В ней примут участие примерно 12 500 спортсменов.

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