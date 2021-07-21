Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Церемония открытия Олимпиады: время начала и где смотреть прямую трансляцию

13:44
Токио. Фото AFP
Токио. Фото AFP
Теги:

23 июля в Токио (Япония) на Национальном стадионе пройдет церемония открытия летней Олимпиады-2020. Она начнется в 14.00 по московскому времени. Открытие можно будет посмотреть в прямом эфире Первого канала.

Повтор церемонии открытия покажут в 21.30 (мск).

Мероприятие пройдет при пустых трибунах. Телезрители при этом увидят знаменосцев, фейерверки и остальную программу церемонии открытия. Первой на арену выйдет сборная Греции, а последней — Япония. Затем атлеты, тренеры и официальные лица примут присягу, и Игры будут считаться открытыми.

Знаменосцами олимпийской команды России станут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и завершится 8 августа. В ней примут участие примерно 12 500 спортсменов.

Олимпиада-2021 в Токио: где смотреть и какие каналы покажут, расписание соревнований сборной России

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Немецкий журналист: «Не могу себе представить Кунца в сборной России. Он мог бы быть преемником Лева»
Вычесть офицера: на чем погорело руководство ГИБДД Ставрополья
Что грозит избившей семилетнего сына Стаса Пьехи женщине
15-летнюю девочку изнасиловали на вписке в Москве
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд