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97 процентов россиян не знают ни одного российского участника Олимпиады в Токио

15:45
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса на тему предстоящей Олимпиады в Токио.

«Абсолютное большинство россиян (97 процентов) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под нейтральным флагом, 1 процент назвал трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене», — говорится в сообщении ВЦИОМа.

Отмечается, что 61 процент россиян собираются следить за ходом игр. И только 15 процентов будут регулярно смотреть трансляции соревнований.

Наибольший интерес среди опрошенных вызывают легкая атлетика (33 процента), водные виды спорта (31 процент), художественная гимнастика (23 процента), футбол (15 процентов) и волейбол (14 процентов).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/tikhaja-olimpiada-v-tokio-v-ozhidanii-prazdnika-sporta

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