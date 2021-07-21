97 процентов россиян не знают ни одного российского участника Олимпиады в Токио
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса на тему предстоящей Олимпиады в Токио.
«Абсолютное большинство россиян (97 процентов) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под нейтральным флагом, 1 процент назвал трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене», — говорится в сообщении ВЦИОМа.
Отмечается, что 61 процент россиян собираются следить за ходом игр. И только 15 процентов будут регулярно смотреть трансляции соревнований.
Наибольший интерес среди опрошенных вызывают легкая атлетика (33 процента), водные виды спорта (31 процент), художественная гимнастика (23 процента), футбол (15 процентов) и волейбол (14 процентов).
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Дополнительная информация:
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/tikhaja-olimpiada-v-tokio-v-ozhidanii-prazdnika-sporta
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