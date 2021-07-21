97 процентов россиян не знают ни одного российского участника Олимпиады в Токио

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса на тему предстоящей Олимпиады в Токио.

«Абсолютное большинство россиян (97 процентов) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под нейтральным флагом, 1 процент назвал трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене», — говорится в сообщении ВЦИОМа.

Отмечается, что 61 процент россиян собираются следить за ходом игр. И только 15 процентов будут регулярно смотреть трансляции соревнований.

Наибольший интерес среди опрошенных вызывают легкая атлетика (33 процента), водные виды спорта (31 процент), художественная гимнастика (23 процента), футбол (15 процентов) и волейбол (14 процентов).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.