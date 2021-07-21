Американские и шведские футболистки встали на колено перед матчем на Олимпиаде в Токио
11:50
Футболистки сборных США и Швеции встали на колено перед матчем группового турнира на Олимпийских играх в Японии.
Встреча проходит в Токио. Обе команды встали на колено перед стартовым свистком матча группы G.
Футболистки сборных США и Швеции встали на колено перед матчем на Олимпиаде.
Официально Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Женский футбольный турнир проходит с 21 июля по 6 августа. Помимо сборных США и Швеции в группе G выступают Австралия и Новая Зеландия.
Ранее сегодня, 21 июля, на колено встали футболистки сборных Великобритании и Чили. Они стали первыми спортсменами в истории Олимпиады, которые встали на колено во время Игр.
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