Американские и шведские футболистки встали на колено перед матчем на Олимпиаде в Токио

Футболистки сборных США и Швеции встали на колено перед матчем группового турнира на Олимпийских играх в Японии.

Встреча проходит в Токио. Обе команды встали на колено перед стартовым свистком матча группы G.

Футболистки сборных США и Швеции встали на колено перед матчем на Олимпиаде.

Официально Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Женский футбольный турнир проходит с 21 июля по 6 августа. Помимо сборных США и Швеции в группе G выступают Австралия и Новая Зеландия.

Ранее сегодня, 21 июля, на колено встали футболистки сборных Великобритании и Чили. Они стали первыми спортсменами в истории Олимпиады, которые встали на колено во время Игр.