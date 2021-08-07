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Тайфун «Миринэ» пройдет к востоку от Токио в день закрытия Олимпийских игр

09:55
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Японское национальное метеорологическое управление сообщило, что в воскресенье, 8 августа, к востоку от Токио пройдет тайфун «Миринэ». В этот день состоится церемония закрытия летних Олимпийских игр.

По данным источника, тайфун пройдет около 12.00 по местному времени (06:00 мск). Организаторы Игр сообщали, что он не повлияет на график проведения соревнований в последний день Олимпиады.

Игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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