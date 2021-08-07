Тайфун «Миринэ» пройдет к востоку от Токио в день закрытия Олимпийских игр
09:55
Японское национальное метеорологическое управление сообщило, что в воскресенье, 8 августа, к востоку от Токио пройдет тайфун «Миринэ». В этот день состоится церемония закрытия летних Олимпийских игр.
По данным источника, тайфун пройдет около 12.00 по местному времени (06:00 мск). Организаторы Игр сообщали, что он не повлияет на график проведения соревнований в последний день Олимпиады.
Игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.
Читайте также
Волейболистка, пойманная на допинге, получит медаль Олимпиады? Бразильянка не нарушала в Токио никаких правил
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю