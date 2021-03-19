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Тарпищев предложил песню Высоцкого на замену гимна РФ на Олимпиаде

17:31

Член Международного олимпийского комитета и исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Шамиль Тарпищев предложил использовать песню Владимира Высоцкого «Про прыгуна в высоту» вместе гимна РФ на Играх в Токио.

«Я в свое время говорил, что надо брать Высоцкого, у него много спортивного текста, понятого только нам, россиянам. Это была бы чума. «Разбег, прыжок и стыдно подниматься. Во рту опилки, слезы из-под век». Как это переведешь иностранцам? А у нас бы зашло на ура», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства на чемпионатах мира и Олимпийских играх сборная России не может выступать под национальным флагом, государственный гимн также не может быть использован.

В январе 2020 года комиссия спортсменов ОКР предложила использовать на Олимпийский играх песню «Катюша» вместо гимна, однако Спортивный арбитражный суд отклонил этот вариант.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10949931

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