Иностранные волонтеры не будут задействованы в Олимпиаде в Токио

Иностранные волонтеры не будут допущены до участия в Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса, информирует агентство Kyodo. Исключением могут стать только волонтеры со знанием редких языков. Для них допуск на Игры будет рассматриваться отдельно.

Изначально около 10 процентов из 80 тысяч волонтеров должны были составлять иностарнцы.

20 марта организаторы Олимпиады в Токио проведут онлайн-конференцию, на которой обсудят возможность допуска на турнир иностранцев, в том числе зрителей.

Напомним, что Игры в Токио должны была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии Олимпиада перенесена на следующий год и теперь пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.