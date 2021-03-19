Музыка Чайковского может заменить гимн России на Олимпийских играх

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов вместо гимна страны может звучать одно из произведений Петра Чайковского.

«Рассматривается активно вопрос использования на церемониях музыки Чайковского. Предварительно этот вопрос в стадии обсуждения с зарубежными коллегами. Это интересное предложение, демонстрирует интерес к культуре. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады, опыт ее использования уже есть», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства на чемпионатах мира и Олимпийских играх сборная России не может выступать под национальным флагом, государственный гимн также не может быть использован.

В январе 2021 года комиссия спортсменов ОКР предложила использовать на Олимпийский играх песню «Катюша» вместо гимна, однако Спортивный арбитражный суд отклонил этот вариант.