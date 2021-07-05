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Сербский гребец сдал положительный тест на COVID-19 в Токио

08:04
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Олимпийский комитет Сербии подтвердил, что участник соревнований по академической гребле (двойка распашная) на Играх-2020 Милош Васич сразу по прибытии в Токио сдал положительный тест на COVID-19. У спортсмена в настоящее время нет симптомов коронавируса, но он в соответствии с антипандемийными протоколами будет помещен на карантин на семь дней. Затем гребцу необходимо сдать два отрицательных теста, после чего он сможет возобновить подготовку к Олимпийским играм, которые стартуют 23 июля.

Вся сборная Сербии по академической гребле перед отправкой на Игры-2020 сдала отрицательные тесты на своей тренировочной базе в Афинах, сообщает Inside the Games. После инцидента с Васичем команда изолирована в одном из отелей близ токийского аэропорта. Ранее аналогичный инцидент произошел с группой спортсменов и тренеров из Уганды — там были выявлены два носителя дельта-штамма ковида.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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