Стал известен состав всех групп на олимпийском турнире в Токио
08:26
Завершились финальные матчи баскетбольной олимпийской квалификации. Их победителями стали сборные Словении, Германии, Италии и Чехии, которые получили последние четыре путевки на Олимпиаду в Токио.
Таким образом, стал окончательный состав групп на олимпийском турнире.
Группа А: Иран, Франция, США, Чехия.
Группа B: Австралия, Германия, Италия, Нигерия.
Группа C: Аргентина, Япония, Испания, Словения.
Олимпийский баскетбольный турнир пройдет с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.
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