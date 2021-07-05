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Стал известен состав всех групп на олимпийском турнире в Токио

08:26
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Завершились финальные матчи баскетбольной олимпийской квалификации. Их победителями стали сборные Словении, Германии, Италии и Чехии, которые получили последние четыре путевки на Олимпиаду в Токио.

Таким образом, стал окончательный состав групп на олимпийском турнире.

Группа А: Иран, Франция, США, Чехия.

Группа B: Австралия, Германия, Италия, Нигерия.

Группа C: Аргентина, Япония, Испания, Словения.

Олимпийский баскетбольный турнир пройдет с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.

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Иван Шитик все материалы автора

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