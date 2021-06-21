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Саблистка Великая рада, что выступит на Играх в Токио, несмотря на все сложности

14:38
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Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая рада, что, несмотря на сложности при подготовке к сезону и нехватку международных стартов, она сможет выступить на Олимпиаде в Токио.

«Олимпиада в 36 лет? Это не вызов, это поддержка. Четвертая Олимпиада по счету, как говорится - без комментариев. Я очень рада, что поеду на Олимпиаду, несмотря на все сложности, которые были в последние полтора года, - без соревнований, без обычной подготовки», - цитирует Великую ТАСС.

Саблистка отметила, что несмотря на пандемию коронавируса для спортсменов были созданы хорошие условия подготовки. 

«В нашей стране нам были созданы все условия для полноценной подготовки к Играм, несмотря на все ограничения. До Олимпиады осталось совсем немного, и да, сейчас всем нашим спортсменам непросто, плюс ситуация усложняется с каждым днем. Но мы должны собраться с силами и преодолеть решающий рубеж, ведь мы ждали этой Олимпиады пять лет», - подытожила 36-летняя спортсменка.

Сегодня стал известен состав сборной России на Игры в Токио-2020. Фехтовальный турнир на Олимпийских играх пройдет с 24 июля по 1 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11706493

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