Организаторы Олимпиады-2020 допустили возможность продажи алкоголя на спортивных объектах

Организаторы Олимпиады-2020 в Токио могут разрешить продажу спиртных напитков на спортивных объектах во время соревнований.

«Сейчас изучается вопрос о том, разрешать ли продажу алкоголя на стадионах. Решение будет принято надлежащим образом», — приводит слова генсека кабинета министров Японии Кацунобу Като агентство Kyodo.

Отмечается, что решение может быть принято до конца текущей недели. В поддержку этой инициативы активно выступают производители спритных напитков, которые являются спонсорами турнира.

В марте 2021 года организаторы Олимпиады решили проводить соревнования без иностранных болельщиков.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако з-за пандемии коронавируса турнир перенесли на год. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.