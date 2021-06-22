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Организаторы Олимпиады-2020 допустили возможность продажи алкоголя на спортивных объектах

07:34
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Организаторы Олимпиады-2020 в Токио могут разрешить продажу спиртных напитков на спортивных объектах во время соревнований.

«Сейчас изучается вопрос о том, разрешать ли продажу алкоголя на стадионах. Решение будет принято надлежащим образом», — приводит слова генсека кабинета министров Японии Кацунобу Като агентство Kyodo.

Отмечается, что решение может быть принято до конца текущей недели. В поддержку этой инициативы активно выступают производители спритных напитков, которые являются спонсорами турнира.

В марте 2021 года организаторы Олимпиады решили проводить соревнования без иностранных болельщиков.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако з-за пандемии коронавируса турнир перенесли на год. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11712575

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