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Софья Великая вошла в состав олимпийской сборной России по фехтованию

14:00
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Бюро исполкома Федерации фехтования России (ФФР) утвердило состав сборной команды страны, которая с 24 июля по 1 августа 2021 года примет участие в фехтовальном турнире на Олимпийских играх в Токио, сообщает пресс-служба федерации.

Российская сборная будет участвовать только в командном турнире.

По фехтованию на саблях среди мужчин примут участие Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Вениамин Решетников и Дмитрий Даниленко. Среди женщин: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева.

По мужской шпаге выступят Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов и Никита Глазков. По женской — Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина и Виолетта Храпина.

Рапира: мужчины — Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Мыльников и Тимур Сафин. Среди женщин посовернуются Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова.

Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 23 июля по 8 августа.

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