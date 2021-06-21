Дважды дисквалифицированный Гэтлин не отобрался на Олимпиаду в Токио

Попытка знаменитого американского спринтера Джастина Гэтлина пройти квалификацию на Олимпиаду не удалась.

39-летний ветеран финишировал последним в квалификационном забеге на 100 метров в сборную США. Первые три места, а с ними и путевки на Игры-2020 достались Трейвону Бромеллу (9,80), Ронни Бейкеру (9,85) и Фреду Керли (9,85).

Гэтлин является олимпийским чемпионом 2004 года на стометровке. Он также взял серебро на Играх-2016, причем был освистан в Рио трибунами из-за своего допингового прошлого. В карьере Джастина были две допинговых дисквалификации, но он не получил пожизненного отстранения. Нынешний лидер сборной США на стометровке Кристиан Коулман отстранен от участия в Играх в Токио из-за пропуска трех допинг-тестов в 2019 году.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.