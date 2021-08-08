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Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио: время начала прямой трансляции

06:00
Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Фото AFP
Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Фото AFP
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8 августа в 14.00 (мск) на Национальном стадионе в Токио (Япония) начнется церемония закрытия Олимпийских игр-2020. Торжественное мероприятие покажет в прямом эфире телеканал «Россия 1».

Видеотрансляцию церемонии закрытия Олимпиады можно будет также посмотреть на медиаплатформе «Смотрим».

Олимпийские игры в Японии должны были пройти в 2020 году, но их перенесли на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

Около 11 тысяч спортсменов более чем из 200 стран приняли участие в Олимпиаде. Было разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

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