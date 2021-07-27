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Путин поздравил тхэквондиста Ларина и российских гимнасток с золотом Олимпиады в Токио

18:30
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Президент России Владимир Путин поздравил тхэквондиста Владислава Ларина с золотом на Олимпийских играх в Токио. В финале турнира в категории свыше 80 кг Ларин победил македонца Деяна Георгиевски со счетом 15:9.

«Ваш успех — яркое свидетельство того, что единоборства в России на подъеме, а отечественная школа тхэквондо готовит достойных борцов, которым по силам самые серьезные спортивные вызовы. Так держать!» — отметил в телеграмме глава государства.

Также Путин направил поздравительную телеграмму российским победителям в женских командных соревнованиях по спортивной гимнастике.

«Этот успех стал достойной наградой за ваш талант и упорство в достижении поставленных целей, за дух товарищества, сплоченность и красивое, грациозное исполнение самых сложных элементов. Обойдя именитых соперниц в честной и бескомпромиссной борьбе, вы вписали яркую страницу в летопись олимпийских достижений, оправдали надежды тренеров, наставников и многочисленных болельщиков, почитателей спортивной гимнастики», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российская сборная набрала 169,528 балла. В составе команды выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Ранее Владимир Путин поздравил российского пловца Евгения Рылова, который выиграл золото на дистанции 100 м на спине.

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/events/president/letters/66272

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