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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Пропавший в Японии спортсмен из Уганды мог сойти с поезда в городе Нагоя

09:05
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Камеры наружного наблюдения на железнодорожной станции японского города Нагоя зафиксировали человека, который похож на пропавшего без вести спортсмена из сборной Уганды. Об этом сообщает Kyodo.

По информации источника, пропавший угандийский атлет, которого в настоящий момент разыскивает полиция, мог сойти с поезда на этой станции.

Ранее стало известно, что перед пропажей спортсмен оставил записку, что не хочет возвращаться на родину и желает работать в Японии.

Олимпийская делегация из Уганды находится в городе Идзумисано в префектуре Осака. Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

http://www.kyodonews.jp/english/

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