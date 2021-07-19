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ОКР показал прибытие российских спортсменов в Токио

08:33

Олимпийский комитет России (ОКР) показал, как российские спортсмены добирались в Токио на Олимпийские игры. Ролик опубликован в Instagram организации.

— Москва — Токио. Смотри, как прошёл перелет команды ОКР в нашем первом сюжете с Олимпийских игр, — говорится в сообщении.

Напомним, с 12 июля в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе, который продлится до 22 августа.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Ранее Олимпийский комитет России показал номера, в которых будет жить национальная команда во время Олимпиады в Токио.

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