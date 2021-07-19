Дюрант возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых участников Олимпийских игр

Форвард клуба «Бруклин Нетс» и сборной США по баскетболу Кевин Дюрант возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов среди участников Олимпийских игр в Токио по версии Forbes.

Двукратный победитель Олимпийских игр заработал за прошедшие 12 месяцев порядка 75 миллионов долларов. Вторую строчку в рейтинге занимает японка Наоми Осака — 60 миллионов, тройку замыкает баскетболист Дэмиан Лиллард — 40,5 миллиона.

1. Кевин Дюрант (баскетбол, США) — 75 миллионов долларов;

2. Наоми Осака (теннис, Япония) — 60;

3. Дэмиан Лиллард (баскетбол, США) — 40,5;

4. Новак Джокович (теннис, Сербия) — 34,5;

5. Рори Макилрой (гольф, Северная Ирландия) — 32;

6. Девин Букер (баскетбол, США) — 30,5;

7. Кэй Нисикори (теннис, Япония) — 30,7;

8. Крис Миддлтон (баскетбол, США) — 27;

9. Джру Холидей (баскетбол, США) — 23.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.