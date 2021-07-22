Президент ОКР Поздняков сообщил о прибытии более чем половины российских спортсменов в Токио

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на пресс-конференции перед стартом Игр в Токио рассказал, что в Японию прибыла уже половина спортсменов из российской делегации.

«На сегодня у нас уже 331 человек из российской делегации в Токио. Более половины спортсменов разместились в Олимпийской деревне, у них началась финальная подготовка к Играм, проба залов. Кто-то начнет выступать уже сегодня, большинство — завтра и послезавтра. От 60 до 80 человек примут участие в церемонии открытия Олимпиады от России, состав участников зависит от желания спортсменов и их графика выступлений. По спортсменам ограничений на участие в параде нет», — сказал Поздняков.

Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля. Игры продлятся до 8 августа.