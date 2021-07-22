Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Президент ОКР Поздняков сообщил о прибытии более чем половины российских спортсменов в Токио

09:44
Теги:

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на пресс-конференции перед стартом Игр в Токио рассказал, что в Японию прибыла уже половина спортсменов из российской делегации.

«На сегодня у нас уже 331 человек из российской делегации в Токио. Более половины спортсменов разместились в Олимпийской деревне, у них началась финальная подготовка к Играм, проба залов. Кто-то начнет выступать уже сегодня, большинство — завтра и послезавтра. От 60 до 80 человек примут участие в церемонии открытия Олимпиады от России, состав участников зависит от желания спортсменов и их графика выступлений. По спортсменам ограничений на участие в параде нет», — сказал Поздняков.

Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля. Игры продлятся до 8 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Рустам Имамов все материалы автора

Читайте также

Бывшая девушка Норманна опубликовала фото с обнаженной грудью
Мурат Гассиев — Михаэль Валлиш: дата и время начала боя, где смотреть прямую трансляцию
«Иногда я могу быть милой». Гимнастка Севастьянова выложила фото с глубоким декольте
Чешская лыжница Беранова, которая резко высказывается о русских, жестко упала на тренировке
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд