Во время церемонии открытия Олимпиады в Токио будут присутствовать 950 человек

Представитель оргкомитета «Токио-2020» Хидэмаса Накамура рассказал, сколько человек будет присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в японской столице.

«Число официальных лиц на церемонии открытия составит 950 человек», — сказал на пресс-конференции Накамура.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится завтра, 23 июля. Начало — в 14.00 (мск). 21 июля сообщалось, что открытие Игр посетят главы 15 государств и международных организаций.