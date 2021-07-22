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Во время церемонии открытия Олимпиады в Токио будут присутствовать 950 человек

07:58
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Представитель оргкомитета «Токио-2020» Хидэмаса Накамура рассказал, сколько человек будет присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в японской столице.

«Число официальных лиц на церемонии открытия составит 950 человек», — сказал на пресс-конференции Накамура.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится завтра, 23 июля. Начало — в 14.00 (мск). 21 июля сообщалось, что открытие Игр посетят главы 15 государств и международных организаций.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11958853

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Иван Торопцев все материалы автора

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