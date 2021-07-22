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Президент ОКР Поздняков сообщил об отсутствии случаев заражения коронавирусом среди россиян в Токио

09:48
Станислав Поздняков. Фото Наталья Пахаленко, ОКР
Станислав Поздняков. Фото Наталья Пахаленко, ОКР
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на пресс-конференции перед стартом Олимпиады в Токио заявил о том, что среди российских делегатов в Японии нет случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

«У нас в команде все здоровы, медицинский центр работает только над восстановительными процедурами и рецидивами старых травм, восстановлением. Случаев COVID-19 в Олимпийской деревне нет», — сказал Поздняков.

Напомним, что ранее на олимпийской базе во Владивостоке был изолирован с положительным тестом на коронавирус 18-летний пловец Илья Бородин. Он пропустит Игры в Токио.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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Рустам Имамов все материалы автора

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