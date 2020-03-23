Олимпийский комитет Швейцарии потребовал перенести Игры-2020 в Токио

Национальный олимпийский комитет Швейцарии призвал перенести Олимпийские игры-2020 в Токио, сообщается на сайте организации.

Ранее олимпийские комитеты Канады и Норвегии заявили, что не отправят своих спортсменов в Токио, вице-канцлер Австрии Вернер Коглер также призвал перенести Игры. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в течение четырех недель организация примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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