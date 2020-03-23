Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Олимпийский комитет Швейцарии потребовал перенести Игры-2020 в Токио

21:11
Теги:

Национальный олимпийский комитет Швейцарии призвал перенести Олимпийские игры-2020 в Токио, сообщается на сайте организации.

Ранее олимпийские комитеты Канады и Норвегии заявили, что не отправят своих спортсменов в Токио, вице-канцлер Австрии Вернер Коглер также призвал перенести Игры. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в течение четырех недель организация примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Олимпиада: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир