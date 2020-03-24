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Олимпийский комитет Новой Зеландии поддерживает перенос Олимпиады-2020 на более поздний срок

08:58
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Национальный комитет Новой Зеландии опросил спортсменов своей сборной и с учетом их мнения просит МОК перенести Олимпиаду-2020 в Токио на более поздний срок, сообщается на официальном сайте организации.

Спортсмены высказались за перенос Олимпиады на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

— Наш приоритет — спортсмены, — цитирует официальный сайт НОК Новой Зеландии генерального секретаря Керейна Смита. — Нам было важно поговорить с ними. Мы поддерживаем позицию наших спортсменов и теперь поделимся своими взглядами с МОК.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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