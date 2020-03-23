Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Кто против Олимпиады-2020 в Токио. Список хейтеров МОК

14:30
Олимпиада в Токио должна пройти 24 июля по 9 августа 2020 года. Фото AFP Национальные олимпийские комитеты, международные и национальные федерации vs МОК. Фото "СЭ"
Олимпиада в Токио должна пройти 24 июля по 9 августа 2020 года. Фото AFP

22 марта исполком Международного олимпийского комитета объявил о паузе в четыре недели для того, чтобы решить вопрос о проведении летней Олимпиады в Токио в намеченные сроки (с 24 июля по 9 августа 2020 года). Возможно, Игры из-за коронавирусной инфекции будут отложены на месяц или полтора.

При этом МОК атакуют сторонники переноса Олимпиады (на год или два). За это выступили национальные олимпийские комитеты США, Канады, Франции, Испании, Бразилии и других стран, а также ряд федераций и объединений спортсменов.

После объявления МОЕ о «четырехнедельной паузе» Канада и Австралия заявили о том, что в 2020 году не отпустят своих спортсменов в Токио, даже если Игры состоятся. И список противников комитета множится.

Национальные олимпийские комитеты, международные и национальные федерации vs МОК. Фото "СЭ"
Национальные олимпийские комитеты, международные и национальные федерации vs МОК. Фото «СЭ»

Какие соревнования отменили из-за коронавируса. Список пополняется

Олимпиада: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 2235
Все опросы
На сколько вы бы перенесли летние Олимпийские игры-2020 в Токио?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир