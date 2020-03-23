Кто против Олимпиады-2020 в Токио. Список хейтеров МОК

22 марта исполком Международного олимпийского комитета объявил о паузе в четыре недели для того, чтобы решить вопрос о проведении летней Олимпиады в Токио в намеченные сроки (с 24 июля по 9 августа 2020 года). Возможно, Игры из-за коронавирусной инфекции будут отложены на месяц или полтора.

При этом МОК атакуют сторонники переноса Олимпиады (на год или два). За это выступили национальные олимпийские комитеты США, Канады, Франции, Испании, Бразилии и других стран, а также ряд федераций и объединений спортсменов.

После объявления МОЕ о «четырехнедельной паузе» Канада и Австралия заявили о том, что в 2020 году не отпустят своих спортсменов в Токио, даже если Игры состоятся. И список противников комитета множится.

Национальные олимпийские комитеты, международные и национальные федерации vs МОК. Фото «СЭ»

Какие соревнования отменили из-за коронавируса. Список пополняется