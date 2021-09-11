Синхронистка Чигирева на приеме у Путина: «Гагарин открыл для нас космос, а вы — спорт для нашей страны»
14:05
Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Влада Чигирева на встрече президента РФ Владимира Путина с призерами Игр в Токио обратилась к главе страны.
«Юрий Гагарин открыл для нас космос, а вы — открыли спорт для нашей страны», — сказала Чигирева.
Также Чигирева попросила Путина подписать книгу про Гагарина.
Российские спортсмены в Токио заняли пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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