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Синхронистка Чигирева на приеме у Путина: «Гагарин открыл для нас космос, а вы — спорт для нашей страны»

14:05
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Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Влада Чигирева на встрече президента РФ Владимира Путина с призерами Игр в Токио обратилась к главе страны.

«Юрий Гагарин открыл для нас космос, а вы — открыли спорт для нашей страны», — сказала Чигирева.

Также Чигирева попросила Путина подписать книгу про Гагарина.

Российские спортсмены в Токио заняли пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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Сергей Разин все материалы автора

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