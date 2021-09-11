Винер-Усманова: «Я никогда никому не прощу слезы Авериных на Олимпиаде в Токио»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова на встрече президента РФ Владимира Путина с призерами Игр в Токио прокомментировала выступление российских гимнасток.

«Они — молодцы, они выстояли и оказались даже сильнее, чем я предполагала. Когда идешь по накатанной, понимаешь, что тебя судят справедливо — это одно. Тут было все немножко по-другому. Поэтому они после первого вида были очень расстроены. Их слезы на втором виде, где они тоже победили и сделали блестяще, я никогда никому не прощу.

Вручение Арине государственной награды? Наш президент — настоящий спортсмен, он тоже понял, что к чему, и решил сделать такой жест доброй воли. Уверяю, этот случай сделал наших девочек ярыми патриотами России. Они всегда на всех своих должностях будут бороться за Россию и грудью стоять», — сказала Винер-Усманова.

На Олимпиаде-2020 израильская гимнастка Линой Ашрам со скандалом завоевала золотую медаль. Несмотря на серьезную ошибку, судьи поставили ее на первое место.

Россиянка Дина Аверина стала второй в многоборье, а ее сестра Арина Аверина заняла четвертое место. Судейство вызвало волну критики, а российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей Олимпиады.

Российские спортсмены в Токио заняли пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.