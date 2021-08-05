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Елена Исинбаева претендует на должность председателя комиссии спортсменов МОК

18:01
Елена Исинбаева. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Елена Исинбаева. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева претендует на должность председателя комиссии спортсменов МОК, утверждает Inside the Games.

Исинбаева борется за этот пост с бывшей финской хоккеисткой Эммой Терхо. Сейчас Исинбаева и Терхо входят в комиссию спортсменов МОК.

Исинбаева, которая является обладательницей 28 мировых рекордов, в 2016 году была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

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Иван Шитик все материалы автора

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