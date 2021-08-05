Елена Исинбаева претендует на должность председателя комиссии спортсменов МОК
18:01
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева претендует на должность председателя комиссии спортсменов МОК, утверждает Inside the Games.
Исинбаева борется за этот пост с бывшей финской хоккеисткой Эммой Терхо. Сейчас Исинбаева и Терхо входят в комиссию спортсменов МОК.
Исинбаева, которая является обладательницей 28 мировых рекордов, в 2016 году была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).
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