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Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 2 августа

16:45
Сергей Семенов завоевал бронзу Токио-2020 в греко-римской борьбе (весовая категория до 130 кг). Фото AFP Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 2 августа.
Сергей Семенов завоевал бронзу Токио-2020 в греко-римской борьбе (весовая категория до 130 кг). Фото AFP
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В понедельник, 2 августа, на Олимпийских играх-2020 были разыграны 20 комплектов наград. В медальном зачете лидирует Китай, второе место у США.

Сборная России в понедельник взяла 6 (0-2-4) медалей, довела общее количество наград до 50, но в медальном зачете занимает пятое место.

Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 2 августа.
Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 2 августа.
Страна З С Б Всего
1 29 17 16 62
2 22 25 17 64
3 17 6 10 33
4 14 4 15 33
5 12 21 17 50
6 11 12 12 35
7 6 10 7 23
8 6 6 11 23
9 6 4 9 19
10 5 7 6 18
11 4 9 15 28
12 4 3 4 11
13 4 3 1 8
14 3 4 7 14
15 3 4 5 12
16 3 2 2 7
17 2 4 4 10
18 2 3 5 10
19 2 3 3 8
20 2 2 2 6
21 2 1 2 5
22 2 1 1 4
23 2 1 0 3
24 2 0 1 3
25 2 0 0 2
26 2 0 0 2
27 1 4 1 6
28 1 3 3 7
29 1 3 0 4
30 1 3 0 4
31 1 3 0 4
32 1 2 0 3
33 1 2 0 3
34 1 2 0 3
35 1 1 3 5
36 1 1 3 5
37 1 1 3 5
38 1 1 2 4
39 1 1 1 3
40 1 1 1 3
41 1 1 1 3
42 1 1 0 2
43 1 1 0 2
44 1 0 4 5
45 1 0 2 3
46 1 0 2 3
47 1 0 1 2
48 1 0 1 2
49 1 0 1 2
50 1 0 1 2
51 1 0 0 1
52 1 0 0 1
53 1 0 0 1
54 1 0 0 1
55 1 0 0 1
56 1 0 0 1
57 1 0 0 1
58 0 2 1 3
59 0 2 1 3
60 0 1 5 6
61 0 1 2 3
62 0 1 1 2
63 0 1 1 2
64 0 1 1 2
65 0 1 1 2
66 0 1 1 2
67 0 1 0 1
68 0 1 0 1
69 0 1 0 1
70 0 1 0 1
71 0 0 3 3
72 0 0 3 3
73 0 0 2 2
74 0 0 2 2
75 0 0 1 1
76 0 0 1 1
77 0 0 1 1
78 0 0 1 1
79 0 0 1 1
80 0 0 1 1

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