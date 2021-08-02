В понедельник, 2 августа, на Олимпийских играх-2020 были разыграны 20 комплектов наград. В медальном зачете лидирует Китай, второе место у США.

Сборная России в понедельник взяла 6 (0-2-4) медалей, довела общее количество наград до 50, но в медальном зачете занимает пятое место.

Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 2 августа.