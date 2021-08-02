Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 2 августа
16:45
В понедельник, 2 августа, на Олимпийских играх-2020 были разыграны 20 комплектов наград. В медальном зачете лидирует Китай, второе место у США.
Сборная России в понедельник взяла 6 (0-2-4) медалей, довела общее количество наград до 50, но в медальном зачете занимает пятое место.
Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 2 августа.
|№
|Страна
|З
|С
|Б
|Всего
|1
|29
|17
|16
|62
|2
|22
|25
|17
|64
|3
|17
|6
|10
|33
|4
|14
|4
|15
|33
|5
|12
|21
|17
|50
|6
|11
|12
|12
|35
|7
|6
|10
|7
|23
|8
|6
|6
|11
|23
|9
|6
|4
|9
|19
|10
|5
|7
|6
|18
|11
|4
|9
|15
|28
|12
|4
|3
|4
|11
|13
|4
|3
|1
|8
|14
|3
|4
|7
|14
|15
|3
|4
|5
|12
|16
|3
|2
|2
|7
|17
|2
|4
|4
|10
|18
|2
|3
|5
|10
|19
|2
|3
|3
|8
|20
|2
|2
|2
|6
|21
|2
|1
|2
|5
|22
|2
|1
|1
|4
|23
|2
|1
|0
|3
|24
|2
|0
|1
|3
|25
|2
|0
|0
|2
|26
|2
|0
|0
|2
|27
|1
|4
|1
|6
|28
|1
|3
|3
|7
|29
|1
|3
|0
|4
|30
|1
|3
|0
|4
|31
|1
|3
|0
|4
|32
|1
|2
|0
|3
|33
|1
|2
|0
|3
|34
|1
|2
|0
|3
|35
|1
|1
|3
|5
|36
|1
|1
|3
|5
|37
|1
|1
|3
|5
|38
|1
|1
|2
|4
|39
|1
|1
|1
|3
|40
|1
|1
|1
|3
|41
|1
|1
|1
|3
|42
|1
|1
|0
|2
|43
|1
|1
|0
|2
|44
|1
|0
|4
|5
|45
|1
|0
|2
|3
|46
|1
|0
|2
|3
|47
|1
|0
|1
|2
|48
|1
|0
|1
|2
|49
|1
|0
|1
|2
|50
|1
|0
|1
|2
|51
|1
|0
|0
|1
|52
|1
|0
|0
|1
|53
|1
|0
|0
|1
|54
|1
|0
|0
|1
|55
|1
|0
|0
|1
|56
|1
|0
|0
|1
|57
|1
|0
|0
|1
|58
|0
|2
|1
|3
|59
|0
|2
|1
|3
|60
|0
|1
|5
|6
|61
|0
|1
|2
|3
|62
|0
|1
|1
|2
|63
|0
|1
|1
|2
|64
|0
|1
|1
|2
|65
|0
|1
|1
|2
|66
|0
|1
|1
|2
|67
|0
|1
|0
|1
|68
|0
|1
|0
|1
|69
|0
|1
|0
|1
|70
|0
|1
|0
|1
|71
|0
|0
|3
|3
|72
|0
|0
|3
|3
|73
|0
|0
|2
|2
|74
|0
|0
|2
|2
|75
|0
|0
|1
|1
|76
|0
|0
|1
|1
|77
|0
|0
|1
|1
|78
|0
|0
|1
|1
|79
|0
|0
|1
|1
|80
|0
|0
|1
|1
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