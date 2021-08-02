2 августа на Олимпийских играх в Токио прошел очередной соревновательный день.

Олимпиада-2020. Все медали 2 августа

Пулевая стрельба. Мужчины. Винтовка из трех положений, 50 м

1. Чжан Чанхун (Китай) — мировой рекорд

2. Сергей Каменский (Россия)

3. Миленко Себич (Сербия)

Пулевая стрельба. Мужчины. Скорострельный пистолет, 25 м

1. Жан Кикампуа (Франция)

2. Леурис Пупо (Куба)

3. Ли Юэхун (Китай)

Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения

1. Шин Джахван (Корея)

2. Денис Аблязин (Россия)

3. Артур Давтян (Армения)

Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения

1. Джейд Кери (США)

2. Ванесса Феррари (Италия)

3. Ангелина Мельникова (Россия)

3. Маи Мураками (Япония)

Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца

1. Лю Ян (Китай)

2. Еу Хао (Китай)

3. Элефтериос Петруниас (Греция)

Велоспорт. Женщины. Командный спринт

1. Бао Шаньцзю/Чжун Тяньши (Китай)

2. Леа Софи Фридрих/Эмма Хинце (Германия)

3. Дарья Шмелева/Анастасия Войнова (Россия)

Греко-римская борьба. До 60 кг

1. Луис Альберто Орта (Куба)

2. Кенитиро Фумита (Япония)

3. Сергей Емелин (Россия)

3. Саилике Валихан (Китай)

Греко-римская борьба. До 130 кг

1. Михаин Лопес (Куба)

2. Якоб Каджая (Грузия)

3. Сергей Семенов (Россия)

3. Риза Каяалп (Турция)

Легкая атлетика. Женщины. 100 м/б

1. Жасмин Камачо-Куин (Пуэрто-Рико)

2. Кендра Харрисон (США)

3. Меган Таппер (Ямайка)

Легкая атлетика. Мужчины. Длина

1. Милтиадис Тентоглу (Греция)

2. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба)

3. Майкель Массо (Куба)

Бадминтон. Женщины. Парный разряд

1. Грейсия Полии/Априяни Рахаю (Индонезия)

2. Чэнь Цинцэнь/Цзя Ифань (Китай)

3. Ким Соен/Кон Хиен (Корея)

Тяжелая атлетика. Женщины. До 87 кг

1. Ван Чжоуюй (Китай)

2. Тамара Яхайра Саласар (Эквадор)

3. Крисмери Доминга Сантана (Доминиканская Республика)

Конный спорт. Троеборье. Командное первенство

1. Великобритания

2. Австралия

3. Франция

Вольная борьба. Женщины. До 76 кг

1. Алина Роттер Фоккен (Германия)

2. Аделина Мария Грей (США)

3. Чжоу Циань (Китай)

3. Ясемин Адар (Турция)

Легкая атлетика. Мужчины. 3000 м/п

1. Суфьян эль-Баккали (Марокко)

2. Ламеча Гирма (Эфиопия)

3. Бенджамен Киген (Кения)

Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд

1. Виктор Аксельсен (Дания)

2. Чэнь Лун (Китай)

3. Энтони Синисука Гинтинг (Индонезия)

Легкая атлетика. Женщины. 5000 м

1. Сифан Хассан (Нидерланды)

2. Хеллен Обири (Нигерия)

3. Гудаф Цегай (Эфиопия)

Легкая атлетика. Женщины. Диск

1. Валари Олман (США)

2. Кристин Пуденц (Германия)

3. Яйме Перес (Куба)

Тяжелая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг

1. Ли Вэньвэнь (Китай)

2. Эмили Джейд Кэмпбелл (Великобритания)

3. Сара Элизабет Роблес (США)

Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство

1. Юлия Краевски (Германия)

2. Том Макъюэн (Великобритания)

3. Эндрю Хой (Австралия)