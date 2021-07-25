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Матыцин: «Отлично выступает на Олимпийских играх российская сборная по тхэквондо»

18:59

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что успешное выступление российских тхэквондистов на Олимпийских играх в Токио повысит интерес к этому виду спорту.

«Отлично выступает на этих Олимпийских играх российская сборная по тхэквондо, — цитирует Матыцина пресс-служба Министерства спорта. — Вчера бронзу выиграл Михаил Артамонов, а сегодня успех пришел к Татьяне Мининой, пробившейся в финал и завоевавшей серебряную награду. В активе нашей талантливой спортсменки есть медали чемпионатов мира и Европы, а теперь и олимпийская медаль. Поздравляю Татьяну, ее тренеров и Союз тхэквондо России с этим достижением, надеюсь, что тхэквондисты продолжат радовать нас своими выступлениями, а интерес к этому виду спорта возрастет».

Напомним, сегодня россиянка Татьяна Минина стала серебряным призером Олимпиады, уступив в финале представительнице США Анастасии Золотич.

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Владимир Иванов все материалы автора

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