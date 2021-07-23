На Олимпиаде в Токио выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом
05:43
За последние сутки в Токио зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусом среди тех, кто задействован в Олимпиаде, сообщает официальный сайт оргкомитета Игр.
Тест на коронавирус с положительным результатом сдали три спортсмена, один из которых проживает в Олимпийской деревне.
Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится сегодня, 23 июля. Начало — в 14.00 (мск). 21 июля сообщалось, что открытие Игр посетят главы 15 государств и международных организаций.
Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако была перенесена на год из-за пандемии. Россию представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.
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