Российские спортсмены на церемонии открытия Олимпиады-2020 пройдут под 77-м номером

Олимпийская сборная России выйдет пройдет на параде церемонии открытия Олимпийских игр в Токио под 77-м номером.

Порядковый номер определялся по японскому алфавиту. Перед россиянами выйдут представители Сан-Марино, а после — спортсмены из Сьерра-Леоне. Первыми в параде примут участие атлеты из Греции как представители родины Олимпийских игр, последними выйдут хозяева соревнований японцы.

Знаменосцами российской команды будут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.