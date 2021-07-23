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Российские спортсмены на церемонии открытия Олимпиады-2020 пройдут под 77-м номером

04:14
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Олимпийская сборная России выйдет пройдет на параде церемонии открытия Олимпийских игр в Токио под 77-м номером.

Порядковый номер определялся по японскому алфавиту. Перед россиянами выйдут представители Сан-Марино, а после — спортсмены из Сьерра-Леоне. Первыми в параде примут участие атлеты из Греции как представители родины Олимпийских игр, последними выйдут хозяева соревнований японцы.

Знаменосцами российской команды будут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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Сергей Разин все материалы автора

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