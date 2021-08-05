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Количество случаев коронавируса в Токио за сутки превысило пять тысяч

10:41

Число новых заражений коронавирусом за сутки в Токио впервые за все время пандемии превысило пять тысяч, информирует Kyodo. Накануне был зафиксирован предыдущий рекорд — 4166 случаев заражения.

Во всей Японии наблюдается прирост количества случаев. Накануне в стране был также зафиксирован новый максимум за все время пандемии. За сутки было выявлено 14,2 тысячи случаев заражения.

В пяти префектурах (Хоккайдо, в Исикава, Киото, Хего и Фукуока) с 2 по 31 августа введен режим усиленных мер. В префектурах Сайтама, Тиба, Канагава и Осака был введен режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу.

Сегодня, 5 августа, режим усиленных мер введен еще в 8 префектурах — Фукусима, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Аити, Сига и Кумамото.

Напомним, в Токио с 23 июля по 8 августа проходят Олимпийские игры.

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