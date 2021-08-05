Российский велогонщик Дмитриев вышел в четвертьфинал Олимпиады в спринте
10:15
Российский велогонщик Денис Дмитриев занял первое место в 1/8 финала олимпийского турнира в спринте.
35-летний россиянин финишировал первым, опередив британца Джейсона Кенни на 0,076 секунды.
Велоспорт — трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Спринт
1/8 финала
Пятый заезд
1. Денис Дмитриев (Россия)
2. Джейсон Кенни (Великобритания) — отставание 0,076
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