Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Российский велогонщик Дмитриев вышел в четвертьфинал Олимпиады в спринте

10:15
Теги:

Российский велогонщик Денис Дмитриев занял первое место в 1/8 финала олимпийского турнира в спринте.

35-летний россиянин финишировал первым, опередив британца Джейсона Кенни на 0,076 секунды.

Велоспорт — трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Спринт

1/8 финала

Пятый заезд

1. Денис Дмитриев (Россия)

2. Джейсон Кенни (Великобритания) — отставание 0,076

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Российский волейболист оскорбляет поляков, а они ему угрожают смертью. Последствия сенсации в Токио
В МИДе заявили об эскалации в Черном море из-за учений НАТО
Стало известно, почему Степаненко пропала после суда с Петросяном
Двое мужчин шокировали прохожих сексом в центре Нижнего Тагила
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события