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Исполком ОКР высоко оценил результаты Олимпийских игр-2020

15:13
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Исполком Олимпийского комитета России, прошедший в четверг, признал успешным выступление отечественных атлетов на Олимпийских играх в Токио, заявил глава ОКР Станислав Поздняков на пресс-конференции в четверг.

«Выступление нашей команды считаем успешным. Высокая оценка была дана ранее и президентом страны на Совете по спорту, и экспертами, и болельщиками. Приятно осознавать, что, несмотря на тяжелые обстоятельства, эти Игры стали объединяющим фактором для нашего спортивного сообщества. Мы впервые с Олимпийских игр в Пекине завоевали 71 медаль и доказали, что являемся одной из ведущих спортивных держав мира. Мы выиграли 28 серебряных медалей, многие из которых могли бы стать золотыми, если бы нам улыбнулась Фортуна. Поэтому специалисты считают, что в Париже результат будет еще лучше», — отметил Поздняков.

Напомним, что в Токио российские атлеты выиграли 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды.

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Антон Бабошин все материалы автора

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