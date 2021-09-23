Исполком ОКР высоко оценил результаты Олимпийских игр-2020

Исполком Олимпийского комитета России, прошедший в четверг, признал успешным выступление отечественных атлетов на Олимпийских играх в Токио, заявил глава ОКР Станислав Поздняков на пресс-конференции в четверг.

«Выступление нашей команды считаем успешным. Высокая оценка была дана ранее и президентом страны на Совете по спорту, и экспертами, и болельщиками. Приятно осознавать, что, несмотря на тяжелые обстоятельства, эти Игры стали объединяющим фактором для нашего спортивного сообщества. Мы впервые с Олимпийских игр в Пекине завоевали 71 медаль и доказали, что являемся одной из ведущих спортивных держав мира. Мы выиграли 28 серебряных медалей, многие из которых могли бы стать золотыми, если бы нам улыбнулась Фортуна. Поэтому специалисты считают, что в Париже результат будет еще лучше», — отметил Поздняков.

Напомним, что в Токио российские атлеты выиграли 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды.