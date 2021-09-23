Выступление на Олимпиаде без зрителей стало предметом изучения ученых

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева в разговоре с «СЭ» рассказала о том, что посетила научный форум о спорте, где изучали опыт выступления спортсменов без зрителей.

«Олимпиада была особенной, выступать без зрителей на таком серьезном старте — это особый опыт. В Токио фактора зрителей не было, а мозг обмануть тяжело. Как заставить себя воспринимать турнир без зрителей как самый важный в жизни? Мне было бы это сделать тяжело. И сейчас ученые как раз занимаются изучением этого феномена. По первым данным в объективно измеряемых видах спорта мы видим, что результаты были все равно высокими, несмотря даже на все карантины, ограничения тренировок. Либо же результаты могли быть еще выше в других реалиях? Вот это все и предстоит узнать. Вопросов много», — сказала Лебедева.

Отметим, что изначально оргкомитет Олимпиады-2020 планировал допустить зрителей из Японии, но в результате большая часть соревнований прошла при пустых трибунах.