Станислав Поздняков: «МОК подтвердил, что наша команда соответствовала решению CAS»

Руководитель ОКР Станислав Поздняков по итогам летних Олимпийских игр в Токио особо выделил, что соревнования для российских атлетов прошли без допинговых случаев и заражения COVID-19.

«Хотел бы отметить два момента — во-первых, нам удалось пройти Игры без случаев применения допинга российскими спортсменами, а во-вторых, избежали случаев заболевания ковидом непосредственно на территории Олимпийской деревни. За последнее отдельное спасибо нашим коллегам из ФМБА. Конечно, без травм обойтись невозможно, но все такие вопросы оперативно решались. За последнее время у нас было достаточно много встреч на высоком уровне — например, на днях к нам приезжал член МОК Иво Ферриани. И он с удовольствием констатировал, что наши спортсмены выступили лучше, чем многие ожидали. А также подчеркнул, что наша команда полностью соответствовала параметрам, обозначенным Спортивным арбитражным судом. Конечно, эти ограничения нас не устраивают, но они будут действовать на протяжении еще одних Игр», — сказал Поздняков.

Напомним, что на Олимпийские игры в Токио не смогли поехать пловец Илья Бородин и каратистка Анна Чернышева, но у них коронавирус был обнаружен еще в России.