Хабиб считает, что российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду даже в нейтральном статусе

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не поддерживает идею отказа от выступления россиян на Олимпиаде-2020 в Токио в нейтральном статусе.

— Некоторые хотят, чтобы спортсмены отказались от Олимпийских игр, я считаю, это абсурд, -цитирует спортсмена Sputnik. — Некоторые из них с пяти-шести лет занимаются олимпийским видом спорта, чтобы к 26-30 годам стать олимпийским чемпионом. Они много сил и времени потратили на тренировки. И здесь какое-то вмешательство ВАДА, на политическом уровне. Но спортсмены должны выехать на Олимпиаду, это мое мнение.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования