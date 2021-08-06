Глава USADA о выступлении России на Олимпиаде: «Мы уже видели этот фильм ужасов раньше»

Руководитель американского антидопингового агентства (USADA) Трэйвис Тайгарт высказал мнение о выступлении сборной России на Олимпиаде в Токио.

«К сожалению, мы уже видели этот фильм ужасов раньше, где российская допинговая программа, спонсируемая государством, чувствует себя вольготно, а лидеры МОК и ВАДА пытаются пустить пыль в глаза, утверждая, что Россия «отстранена», — цитирует Тайгарта The Washington Post. — Теперь мы все видим, каким фарсом является это «отстранение».

Это сложно назвать даже ребрендингом. Он, вероятно, ничего не сделает, чтобы остановить коррупцию в России и сделает сильнее тех, кто готов выигрывать любыми способами. Мир заслуживает знать, действительно ли изменилось и сколько еще раз на крупнейшей мировой сцене мы потенциально будем наблюдать это жульничество".

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Из-за санкций