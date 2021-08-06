Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020
Допинг

Глава USADA о выступлении России на Олимпиаде: «Мы уже видели этот фильм ужасов раньше»

6 августа 2021, 23:48
Трэйвис Тайгарт. Фото AFP
Трэйвис Тайгарт. Фото AFP
Теги:

Руководитель американского антидопингового агентства (USADA) Трэйвис Тайгарт высказал мнение о выступлении сборной России на Олимпиаде в Токио.

«К сожалению, мы уже видели этот фильм ужасов раньше, где российская допинговая программа, спонсируемая государством, чувствует себя вольготно, а лидеры МОК и ВАДА пытаются пустить пыль в глаза, утверждая, что Россия «отстранена», — цитирует Тайгарта The Washington Post. — Теперь мы все видим, каким фарсом является это «отстранение».

Это сложно назвать даже ребрендингом. Он, вероятно, ничего не сделает, чтобы остановить коррупцию в России и сделает сильнее тех, кто готов выигрывать любыми способами. Мир заслуживает знать, действительно ли изменилось и сколько еще раз на крупнейшей мировой сцене мы потенциально будем наблюдать это жульничество".

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Из-за санкций

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Глава USADA о выступлении России на Олимпиаде: «Мы уже видели этот фильм ужасов раньше»
Ученые раскрыли признак надвигающейся смерти
Дедушка вернул потерянную сумку владельцу и был избит до полусмерти
Рауль Рианчо назвал подходящий клуб для Месси вместо «Барселоны»
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
24
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события