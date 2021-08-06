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Матыцин о россиянах на Олимпиаде: «Отечественные спортсмены всегда проявляли героизм в самых сложных условиях»

23:12
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Министр спорта РФ Олег Матыцин сказал, что отсутствие российского флага и национального гимна на Олимпиаде в Токио не изменило отношения спортсменов к выступлениям на Играх.

«Оттого, что Первый концерт Чайковского в честь победителей исполняется, и оттого, что флаг российского олимпийского комитета взмывает, какая-то горечь есть, по сравнению с тем, если бы это был национальный флаг, но отношение к чести защищать нашу родину на Олимпийских играх абсолютно не стало меньше, — цитирует министра ТАСС со ссылкой на эфир канала «Россия 1» 6 августа. — А давление, которое испытывали, мы знаем, что российские спортсмены, вообще отечественные спортсмены всегда демонстрировали пример проявлений героизма в самых сложных условиях. Поэтому не думаю, что здесь какие-то факторы очень негативно повлияли на выступления спортсменов. Они сделали их более мотивированными».

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Россия занимает пятое место в медальном зачете.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12078813

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Александр Бобров все материалы автора

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