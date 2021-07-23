Британский таблоид опубликовал список самых красивых олимпийцев в Токио-2020. В нем нет россиян

Британский таблоид The Sun сделал подборку самых красивых спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде-2020 в Токио. В список из семи человек россияне не попали.

Открывает список сымых красивых спортсменов итальянский 26-летний пловец Грегорио Пальтриньери, который являетсч олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы. Он специализируется на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем.

Второй в списке идет бразильская 28-летняя скейтбордистка Летиция Буфони. Она — шестикратный чемпион X Games. У нее 3,4 миллиона поклонников в Instagram, Facebook и Twitter. Соревнования по скейтбордингу будут впервые представлены на предстоящей Олимпиаде.

Далее идет 22-летняя бразильская гимнастка Ребека Андраде. Она является абсолютной чемпионкой Панамериканского чемпионата 2021 года.

Четвертая в списке 32-летняя американская футболистка, нападающая «Орландо Прайд» и сборной США Александра Морган. Она — семпионка Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира 2015 и 2019 годов, а также вице-чемпионка мира 2011 года.

Затем идет 25-летняя британская легкоатлетка Дайна Эшер-Смит. Она специализируется в беге на короткие дистанции и является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в эстафете 4x100 м и чемпионкой мира 2019 года на дистанции 200 метров.

Также в списке 22-летняя немецкая легкоатлетка Алика Шмидт. Она — бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года в эстафете 4 х 400 м.

Замыкает список еще один мужчина — 26-летний британский легкоатлет Зарнел Хьюз. Он специализируется в спринте и является чемпионом Европы на дистанции 100 метров и рекордсменом Европы в эстафете 4x100 метров.