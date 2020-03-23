Эстафета олимпийского огня будет проводиться без факелов из-за коронавируса

Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио решил изменить формат проведения эстафеты олимпийского огня. Было принято решение отменить использование факелов, сообщает Sky Sports со ссылкой на телеканал NHK.

Участники эстафеты будут передвигаться с фонарями-подсвечниками. Факелы не будут использованы до тех пор, пока Международный олимпийский комитет не примет окончательное решение по поводу проведения Олимпиады в Токио.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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