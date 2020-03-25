Известный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что сборную России не пустят на Олимпиаду в Токио из-за допинговых скандалов, несмотря на перенос Игр с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

— Олимпиада-2020 в Токио перенесена на год! Однако, с чего мы взяли, что сборная России туда поедет? Нас же отстранили за манипуляции с антидопинговой лабораторией, впереди апелляции и т.д.! В лучшем случае — индивидуальный допуск, нейтральный статус и т.д.! Не будем об этом забывать! Коронавирус все не спишет, ребята! — написал в своем Telegram-канале Губерниев.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список