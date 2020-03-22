Бах объяснил, почему перенести Олимпийские игры очень сложно

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подчеркнул, что будет очень сложно перенести Олимпийские игры 2020 года, старт которых запланирован на 24 июля в Токио. По его словам, такой перенос связан с огромным количеством проблем. Тема переноса стала обсуждаться из-за пандемии коронавируса, остановившей большую часть спортивных соревнований.

— В отличие от других спортивных событий перенос Олимпиады чрезвычайно сложная задача, — говорится в заявлении Баха на официальном сайте МОК. — Просто приведу несколько примеров. Некоторые критические важные места, необходимые для Игр, могут быть потенциально уже недоступны. Чрезвычайно сложна ситуация, когда уже миллионы ночей забронированы во множестве отелей. Необходимо будет адаптировать международный спортивный календарь по крайней мере для 33 олимпийских видов спорта. Это лишь некоторые из множества проблем. Поэтому для изучения различных сценариев потребуется сотрудничество оргкомитета Игр-2020, властей Японии, а также всех международных федераций, национальных олимпийских комитетов и других заинтересованных лиц.

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