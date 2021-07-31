Австралийка починила каноэ с помощью презерватива и завоевала бронзовую медаль Олимпиады

Австралийская спортсменка Джессика Фокс завоевала бронзовую медаль в финале Олимпиады-2020 на каноэ-одиночке.

При этом австралийке пришлось до старта чинить лодку. На поломанный нос наложили карбоновую смесь, а для фиксации надели презерватив, который МОК раздает всем спортсменам в Олимпийской деревне. После этого 27 июля Фокс завоевала бронзовую медаль. Также спортсменка взяла еще золото на каноэ.

«Спорим, вы не догадывались, что презервативы можно использовать для ремонта лодки», — написала Фокс под видео в TikTok.

?Jessica Fox repar? su kayak con un cond?n.. y gan? el bronce en K-1!! #Radioestadio • Onda Cero Radio

pic.twitter.com/DOpgVleZw1 — Radioestadio (@Radioestadio) July 30, 2021

Джессика Фокс является серебряной призеркой Олимпиады-2012 и бронзовой призеркой Олимпиады-2016.