Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Австралийка починила каноэ с помощью презерватива и завоевала бронзовую медаль Олимпиады

06:56
Джессика Фокс. Фото Twitter
Джессика Фокс. Фото Twitter
Теги:

Австралийская спортсменка Джессика Фокс завоевала бронзовую медаль в финале Олимпиады-2020 на каноэ-одиночке.

При этом австралийке пришлось до старта чинить лодку. На поломанный нос наложили карбоновую смесь, а для фиксации надели презерватив, который МОК раздает всем спортсменам в Олимпийской деревне. После этого 27 июля Фокс завоевала бронзовую медаль. Также спортсменка взяла еще золото на каноэ.

«Спорим, вы не догадывались, что презервативы можно использовать для ремонта лодки», — написала Фокс под видео в TikTok.

Джессика Фокс является серебряной призеркой Олимпиады-2012 и бронзовой призеркой Олимпиады-2016.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Еще одна звездная бегунья в спринте попалась на допинге. Большой скандал на Олимпиаде
Олимпийцы шокированы смертью спортсменки на Кубе. Молот попал ей в голову
Байлз объяснила снятие с участия в Олимпийских играх
Дичь в Самаре. Игроки «Крыльев» чуть не подрались прямо на поле в матче со «Спартаком»
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд